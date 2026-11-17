Американский банк Wells Fargo отчитался о владении 49,58 млн акций iShares Bitcoin Trust — биткоин-фонда компании BlackRock. По состоянию на конец сентября их стоимость составляла $2,35 млрд, сообщает CoinDesk.

Количество акций выросло вдвое

В конце июня Wells Fargo сообщал о 24,4 млн акций фонда, оцененных примерно в $812 млн. Таким образом, за квартал количество задекларированных акций выросло на 103%, а их долларовая стоимость почти утроилась.

Разница между темпами прироста количества акций и их стоимости связана не только с покупками, но и с ростом цены биткоина. По данным BlackRock, с 30 июня по 30 сентября биткоин подорожал примерно на 42%.

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Экспозиция примерно к 28 тысячам биткоинов

С учетом квартального отчета BlackRock, в котором указаны 801 033 BTC в фонде при 1,415 млрд выпущенных акций, пакет Wells Fargo соответствовал косвенной экспозиции примерно к 28 070 биткоинам.

В то же время эти данные не означают, что весь пакет принадлежит самому банку. Отчетность охватывает ценные бумаги, задекларированные Wells Fargo и связанными с ним инвестиционными менеджерами, в том числе активы, которыми они управляют для клиентов. Документ не раскрывает конечных владельцев всех акций.

Согласно сводным данным отчетов 13F, Wells Fargo был крупнейшим задекларированным держателем акций фонда среди инвестиционных менеджеров, опережая Millennium Management, Jane Street и Morgan Stanley. Раскрытые данные отражают состояние на 30 сентября и не показывают, менялись ли позиции после этой даты.

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