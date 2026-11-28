Американский фигурист Илья Малинин одержал победу на турнире NHK Trophy в Токио. В произвольной программе трехкратный чемпион мира допустил ошибку на первом прыжке, однако сохранил лидерство и завершил соревнования с суммой 305,31 балла.

Четыре прыжка в четыре оборота

Как сообщает Channel NewsAsia, 21-летний Малинин выполнил четыре прыжка в четыре оборота и получил за произвольную программу 190,50 балла. При этом в начале выступления он снизил сложность запланированного прыжка в четыре оборота до двойного.

Накануне, в короткой программе, Малинин превзошел мировой рекорд, принадлежавший Нейтану Чену. В произвольной программе его выступление было менее уверенным, чем за 24 часа до этого, однако запаса баллов хватило для победы.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Изменения в борьбе за медали

Француз Кевин Эймоз, который после короткой программы был третьим, поднялся на вторую позицию и завоевал серебро с результатом 270,49 балла. Бронзовую медаль получил швейцарец Лукас Бритшги — 266,02 балла.

Японец Шун Сато, занимавший второе место перед произвольной программой, допустил ряд ошибок и в итоге опустился на восьмую позицию перед домашними трибунами.

Читай нас в