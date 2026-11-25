Американский страховщик Allstate с понедельника испытывает технический сбой, из-за которого клиенты по всей стране не могут войти в свои учетные записи, просмотреть данные полисов, подать заявление на страховое возмещение или оплатить счета. Проблема затронула сайт компании и ее мобильное приложение.

Сервисы остаются недоступными

Как сообщает TechCrunch, пользователям, пытающимся авторизоваться на сайте Allstate, показывают сообщение о недоступности сервисов. Компания отмечает, что работает над скорейшим восстановлением доступа.

По данным сервиса Downdetector, пользователи начали сообщать о неисправности в понедельник утром. По состоянию на момент публикации Allstate не обнародовала официального заявления о причинах инцидента и сроках его устранения. Местные страховые агенты тем временем получают звонки и электронные письма от клиентов, которые не могут воспользоваться онлайн-услугами компании.

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В соцсети X Allstate, вероятно, использует автоматизированные ответы на жалобы клиентов и просит их отправить компании личное сообщение с дополнительной информацией.

Сбой накануне праздников

Перебои произошли накануне Дня благодарения в США — одного из крупнейших периодов путешествий в стране. Из-за недоступности приложения клиенты Allstate могут не иметь возможности обратиться к автостраховщику для подачи заявлений или получения помощи на дороге через цифровой сервис.

Ранее в этом месяце появились сообщения, что Allstate якобы рассматривает сокращение до 10% персонала в рамках курса на повышение эффективности с помощью искусственного интеллекта. Компания не подтверждала эту информацию, основанную на данных неназванных источников.

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