Amnesty International призвала Международный уголовный суд расследовать возможное совершение геноцида израильскими должностными лицами в секторе Газа, Палестина, с октября 2023 года. Правозащитная организация заявила, что действия Израиля, по ее оценке, препятствовали доступу к лечению бесплодия и способствовали осложнениям беременности. Об этом сообщает France 24.

Выводы правозащитников

В докладе, опубликованном в Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, Amnesty описала последствия войны для физического, психического и репродуктивного здоровья женщин в Газе. Генеральный секретарь организации Аньес Калламар заявила, что с октября 2023 года по октябрь 2026 года действия Израиля ограничивали доступ к лечению бесплодия и способствовали осложнениям беременности, в частности выкидышам и мертворождениям.

Amnesty выразила серьезную обеспокоенность тем, что такие последствия могли быть преднамеренными, но отметила, что не может утверждать это категорически. Организация просит МУС включить в расследование гендерно обусловленные преступления и вред репродуктивному здоровью. Согласно Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида, меры, направленные на предотвращение рождения детей в определенной группе, могут составлять акт геноцида, если они осуществляются с намерением полностью или частично уничтожить эту группу.

Доклад основан, в частности, на 228 интервью. Двое парамедиков рассказали о двух случаях в начале 2026 года, когда в обоих случаях в нескольких сотнях метров от так называемой Желтой линии под обстрел попали женщина перед родами и автомобиль скорой помощи, прибывший за ней. Amnesty также связала нехватку оборудования, анестетиков и лекарств с израильскими ограничениями гуманитарной помощи, которые, по ее оценке, способствовали росту материнской и неонатальной смертности.

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Состояние медицинской помощи и ответ Израиля

По данным министерства здравоохранения Газы, число живорождений в первой половине 2025 года было примерно на 41% меньше, чем в 2022 году. ООН также зафиксировала снижение числа родов в первом полугодии 2026 года по сравнению с тем же периодом предыдущего года. До войны в Газе работали по меньшей мере девять клиник, предоставлявших услуги экстракорпорального оплодотворения, однако сейчас ни одна из них не проводит такое лечение. Amnesty заявила, что были уничтожены тысячи замороженных эмбрионов, сперматозоидов и яйцеклеток.

Израильский орган COGAT, отвечающий за гражданские дела на палестинских территориях, отверг выводы Amnesty, назвав их повторением ложных нарративов ХАМАС. В COGAT заявили, что после начала заключенного при посредничестве США прекращения огня в октябре 2025 года в Газу доставили более 27 тысяч тонн медицинского оборудования и лекарств, а также что там работали 35 больниц, включая учреждения женского здоровья и репродуктивной медицины.

Amnesty также сообщила, что обнаружила доказательства использования больниц палестинскими вооруженными группировками для удержания заложников или пыток палестинцев. В то же время организация заявила, что не нашла доказательств в поддержку израильских утверждений об использовании больниц в качестве командных центров ХАМАС.

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