Добавление ветровой генерации к солнечным электростанциям и системам хранения энергии может почти на 20% снизить стоимость надежного снабжения электроэнергией. К такому выводу пришел аналитический центр Ember в анализе, подготовленном совместно с Глобальным советом по ветроэнергетике, сообщает Electrek.

По оценке Ember, медианная стоимость покрытия 90% спроса на электроэнергию солнечной генерацией и батареями составляет 105 долларов за МВт·ч. После добавления ветра этот показатель снижается до 86 долларов за МВт·ч. Медианная стоимость обеспечения всего спроса солнечной и ветровой энергией с использованием батарей и небольшого резервного ресурса оценивается в 89 долларов за МВт·ч.

Меньшая потребность в накопителях

Солнечная и ветровая генерация меняются в разное время суток и в разные сезоны, поэтому одна может компенсировать спад производства другой. Это сокращает необходимость хранить электроэнергию в батареях в течение длительных периодов низкой солнечной генерации.

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В модельных расчетах для США добавление ветра сократило потребность в батареях для покрытия 90% спроса с объема, эквивалентного 20 часам потребления электроэнергии, до 12 часов. Такой же результат получили для Европы, а для Китая показатель снизился с 18 до 12 часов.

Альтернатива запланированным ТЭС

Ember также отмечает, что с учетом ветровой генерации регионы, формирующие 75% мирового спроса на электроэнергию, могут покрывать 90% этого спроса менее чем за 100 долларов за МВт·ч. Для сочетания только солнечной энергетики и батарей этот показатель составляет 50%.

Аналитики идентифицировали 845 ГВт запланированных в мире мощностей угольных и газовых электростанций. Добавление ветра увеличивает долю этих проектов, расположенных в регионах, где солнечная, ветровая энергетика и накопители могут покрыть 90% спроса дешевле чем за 100 долларов за МВт·ч, с 71% до 90%. В Китае ветровая генерация добавляет еще 91 ГВт запланированных угольных и газовых мощностей к диапазону, где возобновляемые источники стоят меньше.

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