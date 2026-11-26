В США и на мировых рынках 26 ноября фондовые индексы преимущественно росли, несмотря на пессимистичные прогнозы относительно американского рынка. Аналитик инвестиционной компании Panmure Liberum Йоахим Клемент заявил, что продал все акции из своего личного инвестиционного портфеля из-за риска масштабного медвежьего рынка, сообщает Fortune.

Клемент считает, что падение S&P 500 может превысить 30%. Его прогноз на 2027 год предусматривает снижение индекса до 5000 пунктов. Аналитик также обратил внимание, что S&P 500 торгуется ниже своей 200-дневной скользящей средней.

Инфляция и возможное повышение ставок

Среди причин для беспокойства аналитики называют инфляцию в США. Индекс расходов на личное потребление, которому Федеральная резервная система отдает предпочтение при оценке инфляции, в октябре вырос на 3,8% в годовом выражении после 3,7% месяцем ранее.

Аналитики Daiwa Capital Markets Лоуренс Вертер и Брендан Стюарт назвали этот показатель нежелательно высоким. Президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс в выступлении заявил, что регулятор должен и далее действовать, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню 2%.

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Главный инвестиционный директор Northlight Asset Management Крис Заккарелли отметил, что ВВП США вырос на 4,3%, что свидетельствует о сильном состоянии экономики. Аналитики Jefferies Томас Симонс и Блейк Биркинс сообщили, что количество новых заявок на пособие по безработице было близко к трехлетнему минимуму, а долгосрочная тенденция этих заявок снижалась.

Рост на мировых биржах

Несмотря на пессимистичные оценки, европейские и азиатские фондовые индексы росли. Европейский Stoxx 600 прибавил 2%, а британский FTSE 100 — 1,77%. Японский Nikkei 225 вырос на 0,86%, южнокорейский KOSPI — на 0,29%, индийский Nifty 50 — на 0,25%, китайский CSI 300 — на 0,06%.

Американские биржи были закрыты из-за Дня благодарения, однако фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,66%, а фьючерсы на Nasdaq 100 — на 0,63%. Акции Nvidia во внебиржевых торгах подорожали на 1,29%. К закрытию американского рынка днем ранее 372 компании из состава S&P 500 завершили торги ростом, а равновзвешенный индекс прибавил 0,82%.

Стоимость нефти Brent поднялась до 96 долларов за баррель, а биткоин торговался на уровне 60 212 долларов.

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