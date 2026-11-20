Шолто Дэвид из Арброта в Великобритании выявил 230 сообщений о так называемых фантомных белках в 221 научной статье, опубликованной с 2004 года. В этих работах авторы фиксировали белки в генетически измененных клеточных линиях, хотя у клеток нет генов, необходимых для их синтеза. Об анализе, опубликованном 21 октября в качестве препринта в репозитории Zenodo, сообщает Nature.

Поиск аномалий в клеточных линиях

Дэвид составил список из 20 распространенных клеточных линий с мутациями или делециями генов, из-за которых они не могут производить определенные белки. Затем он искал в научной литературе с помощью текстового поиска и поиска изображений Google примеры вестерн-блотов — метода, позволяющего идентифицировать белки по молекулярной массе.

Он также проверил ранее собранную базу из 140 тысяч статей, преимущественно по биомедицине, которую ранее загрузил и проанализировал на предмет нарушений целостности изображений и других проблем. Чаще всего аномалии касались сообщений об экспрессии каспазы-3 в клеточной линии MCF-7 — это зафиксировано в 49 статьях. В линии MCF-7 отсутствует ген каспазы-3, белка, участвующего в гибели клеток.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

В 47 работах Дэвид обнаружил сообщения об экспрессии белка BAX в клеточной линии Jurkat, а в 35 — сигнального белка STAT3 в линии PC-3.

Возможные объяснения

По оценке Дэвида, часть таких случаев могут объясняться непреднамеренными ошибками: неверной идентификацией клеточных линий, их загрязнением другими клетками или недостаточной специфичностью антител, которые могли связываться с другим белком той же молекулярной массы. Он отметил, что столкнулся с этими аномалиями во время другого проекта, выявившего сотни исследований с использованием неправильных антител.

Другое возможное объяснение, названное Дэвидом, — деятельность компаний, которые изготавливают и продают сфабрикованные научные рукописи. Некоторые статьи с выявленными аномалиями имеют признаки таких работ, в частности дублированные изображения или похожие текстовые шаблоны, однако доля этих публикаций не установлена. Журналы принимают меры для исправления научной литературы, в том числе отзывают или исправляют работы. Генетик рака Уппсальского университета Тьерри Сусси заявил, что проблема «не исчезнет» и может быть лишь «верхушкой гигантского айсберга».

Читай нас в