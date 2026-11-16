В США руководитель нефтяной аналитики GasBuddy Патрик Де Хаан заявил, что американцы могли бы раньше ощутить снижение стоимости топлива, если бы президент Дональд Трамп быстрее способствовал ослаблению напряженности с Ираном. Как сообщает The Hill, в понедельник средняя цена бензина в стране составляла 3,81 доллара за галлон, а дизельного топлива — чуть менее 6 долларов за галлон.

Оценка аналитика GasBuddy

Де Хаан отреагировал на публикацию пользователя социальных сетей, который связал недавнее снижение цен с действиями Трампа и его прогнозом о том, что энергия подешевеет после промежуточных выборов. Аналитик отметил, что соглашение с Ираном или более раннее улучшение геополитической ситуации могли ускорить падение цен.

По его оценке, длительная неопределенность вокруг Ирана и Ормузского пролива поддерживала высокие цены на топливо дольше, чем это было необходимо. В то же время Де Хаан признал, что сигнал Трампа в начале ноября о нежелании эскалировать войну после переговоров способствовал удешевлению топлива наряду с приостановкой действия налогов на бензин в некоторых штатах и сезонными факторами.

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Цены и дополнительные расходы

Ранее в этом месяце, в день выборов, средняя цена бензина в стране достигла рекордных для этого дня 4,12 доллара за галлон, а дизельного топлива — 6,28 доллара, свидетельствуют данные GasBuddy, на которые сослался Де Хаан. Согласно расчетам его индикатора America’s Added Fuel Cost Clock, с начала конфликта американцы потратили на бензин и дизель примерно на 159 млрд долларов больше, чем за аналогичный период годом ранее. Из этой суммы около 96 млрд долларов приходится на бензин, а более 63 млрд долларов — на дизельное топливо.

Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс также заявляли, что война с Ираном повлияла на поражение республиканцев от демократов на промежуточных выборах.

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