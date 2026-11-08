По оценке Американского института предпринимательства и Института изучения войны, Китай может проводить в западной части Тихого океана масштабные необъявленные военные учения, моделирующие изоляцию Тайваня. Как сообщает Taipei Times, аналитики пришли к такому выводу в совместном докладе, опубликованном в пятницу. По их мнению, эти маневры могут быть масштабнее учений Народно-освободительной армии Китая Justice Mission 2025.

Силы трех командований

Согласно докладу, к возможным учениям могут быть привлечены силы Восточного, Северного и Южного командований НОАК. Авторы предполагают, что Китай может отрабатывать координацию надводных боевых кораблей всех трех прибрежных командований в рамках одной операции в отдаленных морских районах.

На прошлой неделе генеральный секретарь Совета национальной безопасности Тайваня Джозеф У заявил, что в западной части Тихого океана действовали более 100 судов ВМС Китая и Береговой охраны КНР.

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Два скопления кораблей

В докладе говорится о двух основных скоплениях китайских сил между Тайванем и его ключевыми партнерами, которые могли имитировать операции по изоляции острова. Первое состояло из четырех оперативных групп трех командований НОАК, действовавших между Тайванем и Гуамом. В их состав входила авианосная ударная группа «Ляонин», которая, согласно докладу, прошла в западную часть Тихого океана через пролив Балабак на Филиппинах в период с 23 октября по прошлый понедельник.

Второе скопление включало не менее шести судов Береговой охраны КНР и неустановленное количество кораблей ВМС Китая вокруг Тайваня. Также в прошлый понедельник возле острова зафиксировали 49 китайских самолетов, в том числе 36 вылетов к югу от Тайваня, которые могли поддерживать четыре оперативные группы в западной части Тихого океана.

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