Ученые объединили данные одиночных клеток из 42 типов опухолей у людей и мышей и выявили повторяющиеся паттерны активности генов в неопухолевых клетках опухолевого микроокружения. Об этом сообщает Nature со ссылкой на исследование Янушика и соавторов, опубликованное в журнале Nature.

Общие черты разных опухолей

Раковые заболевания, возникающие в разных органах, отличаются клеточной организацией, генетическими изменениями и течением. В то же время масштабный анализ показал выраженное сходство неопухолевых клеток, которые формируют локальную среду внутри и вокруг опухоли.

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В опухолевом микроокружении раковые клетки взаимодействуют с другими клетками. Исследователи выявили повторяющиеся модели генной активности в иммунных клетках и стромальных клетках, участвующих в формировании структуры и функций тканей.

Направление для новых исследований

Выявленные закономерности могут стать отправной точкой для проверки терапий, направленных не на сами раковые клетки, а на неопухолевые компоненты опухолевого микроокружения. Автор обзорной статьи Джоанна Мария Калучка отмечает, что такой подход потенциально может быть эффективным для разных типов рака, однако это требует дальнейшего тестирования.

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