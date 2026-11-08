Исследователи из Международного университета Флориды проанализировали 57 исследований нейровизуализации взрослых и выявили связь различных расстройств сна со структурными различиями в мозге. Как сообщает ScienceDaily, результаты опубликовали в журнале Scientific Reports.

Ученые сравнили две большие группы нарушений сна: диссомнии и парасомнии. К диссомниям отнесли, в частности, бессонницу и апноэ сна — состояния, препятствующие засыпанию, поддержанию сна или полноценному восстановлению. Парасомнии включают лунатизм, расстройство кошмарных сновидений и ночные ужасы, которые сопровождаются необычными событиями или поведением во время сна.

Общие изменения в таламусе

В обеих группах расстройств авторы анализа выявили связь с уменьшением таламуса — глубинной структуры мозга, участвующей в обработке информации, поддержании внимания и сложном мышлении. Изменения также затрагивали пульвинар, часть таламуса, которая помогает направлять внимание на важную информацию и обеспечивает когнитивный контроль.

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Эти области связаны с более крупными мозговыми сетями, которые помогают концентрироваться, принимать решения и реагировать на окружающую среду. Исследователи отметили, что различия в таких системах могут объяснять более медленную реакцию, трудности с принятием решений, а также большую вероятность ошибок или несчастных случаев у людей с расстройствами сна.

Различия при парасомниях

У людей с парасомниями анализ также выявил изменения в задней поясной коре — области, связанной с мотивацией, принятием решений и регуляцией эмоций. Это может быть связано с трудностями с настроением, поведением или эмоциональным контролем, которые иногда сопровождают лунатизм, повторяющиеся кошмары и ночные ужасы.

В то же время ученые не выявили единого последовательного паттерна структурных изменений, характерного только для диссомний. Авторы подчеркнули, что исследование установило связь между расстройствами сна и различиями в структуре мозга, но не доказывает причинно-следственную связь. Команда планирует отдельно изучать лунатизм и расстройство поведения во время сна с быстрым движением глаз.

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