Анализ 57 исследований связал расстройства сна с уменьшением таламуса — ScienceDaily
Исследователи из Международного университета Флориды проанализировали 57 исследований нейровизуализации взрослых и выявили связь различных расстройств сна со структурными различиями в мозге. Как сообщает ScienceDaily, результаты опубликовали в журнале Scientific Reports.
Ученые сравнили две большие группы нарушений сна: диссомнии и парасомнии. К диссомниям отнесли, в частности, бессонницу и апноэ сна — состояния, препятствующие засыпанию, поддержанию сна или полноценному восстановлению. Парасомнии включают лунатизм, расстройство кошмарных сновидений и ночные ужасы, которые сопровождаются необычными событиями или поведением во время сна.
Общие изменения в таламусе
В обеих группах расстройств авторы анализа выявили связь с уменьшением таламуса — глубинной структуры мозга, участвующей в обработке информации, поддержании внимания и сложном мышлении. Изменения также затрагивали пульвинар, часть таламуса, которая помогает направлять внимание на важную информацию и обеспечивает когнитивный контроль.
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Эти области связаны с более крупными мозговыми сетями, которые помогают концентрироваться, принимать решения и реагировать на окружающую среду. Исследователи отметили, что различия в таких системах могут объяснять более медленную реакцию, трудности с принятием решений, а также большую вероятность ошибок или несчастных случаев у людей с расстройствами сна.
Различия при парасомниях
У людей с парасомниями анализ также выявил изменения в задней поясной коре — области, связанной с мотивацией, принятием решений и регуляцией эмоций. Это может быть связано с трудностями с настроением, поведением или эмоциональным контролем, которые иногда сопровождают лунатизм, повторяющиеся кошмары и ночные ужасы.
В то же время ученые не выявили единого последовательного паттерна структурных изменений, характерного только для диссомний. Авторы подчеркнули, что исследование установило связь между расстройствами сна и различиями в структуре мозга, но не доказывает причинно-следственную связь. Команда планирует отдельно изучать лунатизм и расстройство поведения во время сна с быстрым движением глаз.