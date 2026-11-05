В Ресифи, столице бразильского штата Пернамбуку, анализ графиков водоснабжения и данных переписи населения выявил значительное неравенство в доступе к воде между районами города. В периферийных кварталах, где проживает много чернокожих жителей, вода из водопровода может подаваться лишь 91 час в месяц, тогда как в состоятельных районах ее поставляют более 700 часов, сообщает Mongabay.

Издание сопоставило графики компании Pernambuco Sanitation Company (Compesa) с микроданными переписи Бразильского института географии и статистики за 2022 год. Из 311 локаций, изученных в Ресифи в июле 2026 года, 236 имеют хронические перебои с водой. Больше всего от этого страдают чернокожие женщины в районах, где средний месячный доход на человека составляет от 1100 до 2300 реалов.

Вода на несколько часов в день

В районе Ибура, где средний доход на человека составляет 1116 реалов в месяц, водоснабжение доступно лишь 91 час в месяц — это самый низкий показатель в городе. В отдельных кварталах жители могут оставаться без воды до 15 дней подряд. По критериям Национального агентства водных ресурсов и базовой санитарии Бразилии, подача должна продолжаться более 18 часов в сутки, или более 540 часов за 30 дней.

В районе Линья-ду-Тиру воду подают от 100 до 268 часов в месяц в зависимости от сектора. При этом почти вся его территория отнесена планом гражданской защиты на 2026 год к зонам высокого или очень высокого риска наводнений и оползней. Аналогичные риски существуют и в Ибуре.

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Напротив, в состоятельных районах Боа-Виажен, Апипукос и Эспиньейру, где преобладает белое население, а средние доходы достигают от 7 тысяч до 16 тысяч реалов, водоснабжение почти непрерывное. Согласно анализу, дома на границе Апипукоса и соседнего Алту-Санта-Терезиньи могут иметь принципиально разные графики: в первом районе воду подают более 700 часов в месяц, во втором — около 100 часов.

Дефицит и споры о концессии

Пернамбуку имеет самую низкую в Бразилии доступность воды на душу населения: 1,27 млн литров в год, или 3,6% от среднего национального показателя, по данным Pernambuco Water and Climate Agency. Инженер Антониу Миранда отметил, что состоятельные семьи могут бурить скважины, строить частные системы или покупать воду в автоцистернах, тогда как периферийные сообщества живут по постоянному графику нормирования.

В апреле 2026 года губернатор Пернамбуку Ракел Лира подписала соглашение о частичной концессии водных услуг с BASA Saneamento. Оно предусматривает прогнозируемые инвестиции в размере 17,4 млрд реалов в 151 муниципалитете. Президент ассоциации работников Compesa Андерсон Квадрос заявил, что модель может сохранить неравенство, поскольку частному сектору передают распределение воды и сбор сточных вод, а государственной Compesa оставляют добычу и производство воды. BASA Saneamento ответила, что контракт предусматривает 15,4 млрд реалов инвестиций в течение 35 лет и охватывает периферийные районы и склоны. Правительство штата также отвергло утверждения, что оператор сможет отказываться от работ в труднодоступных местностях из-за их нерентабельности.

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