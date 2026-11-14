Государственная энергетическая компания Парагвая ANDE планирует дать всем специальным контрактам на поставку электроэнергии криптомайнерам завершиться 31 декабря 2027 года. Решение связано с ростом внутреннего спроса на электроэнергию и конкуренцией со стороны компаний, развивающих искусственный интеллект и дата-центры, сообщает CoinDesk.

Майнеры имеют контракты примерно на 944 МВт мощности — около 13% доли Парагвая в мощности ГЭС Итайпу. По данным ANDE, они платят фиксированную ставку 44 доллара за МВт·ч без ежегодного пересмотра. Компания ожидает получить от криптомайнеров 350 млн долларов в 2026 году против 295 млн долларов годом ранее. Во втором квартале майнинговые компании в стране обеспечивали около 4% мировой вычислительной мощности сети Bitcoin.

Предложение ограничить потребление

В июле объединение инженеров ANDE предложило с 1 января 2028 года установить общий лимит в 700 МВт для криптомайнинга, ИИ и дата-центров. Мощности предлагается распределять через аукцион, а минимальную цену установить на уровне 56 долларов за МВт·ч по контрактам сроком от трех до пяти лет. Это предложение еще не было принято.

Инженеры также обратились к президенту ANDE Мигелю Баэсу с предложением провести закрытый тендер. По их расчетам, ставка 60 долларов за МВт·ч для 700 МВт могла бы приносить компании примерно на 98 млн долларов в год больше, чем нынешние платежи майнеров.

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Контракт для ИИ-проекта

22 октября ANDE заключила с парагвайской компанией Kuntur, связанной с Araico Corporation, 15-летний договор на поставку до 286 МВт. Araico поддерживает запланированный ИИ-кампус Iguazú AI City стоимостью 12 млрд долларов в районе Игуасу. Поставки должны начаться с 6 МВт 1 декабря и вырасти до 146 МВт в апреле 2028 года.

Средняя цена для большей части объема по контракту Kuntur составляет 48,91 доллара за МВт·ч и будет ежегодно расти в соответствии с инфляцией в США, но не менее чем на 2,5%. Если лимит в 700 МВт утвердят и мощности Kuntur засчитают в него, для майнеров останется менее 560 МВт — менее трех пятых от их текущих контрактных объемов.

От завершения контрактов больше всего зависит HIVE Digital Technologies: две ее майнинговые площадки в Парагвае имеют соглашения на 200 МВт в Игуасу и 100 МВт в Валенсуэле, действующие до конца 2027 года. По состоянию на 30 апреля на эти объекты приходилось около 297 МВт из 385 МВт задействованных майнинговых мощностей компании.

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