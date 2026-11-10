В Швеции лидер Социал-демократической партии Магдалена Андерссон заявила, что готова вновь попытаться сформировать правительство, однако считает, что для этого нужно больше времени. Она сообщила спикеру парламента Андреасу Норлену, что процесс формирования правительства на левоцентристском фланге продвигается.

Призыв не спешить с голосованием

Андерссон призвала не проводить третье голосование по утверждению лидера консерваторов Ульфа Кристерссона премьер-министром, если он не обеспечил парламентского большинства для формирования правительства. По ее словам, решение не следует принимать поспешно, поскольку переговоры продолжаются.

Политик также заявила, что готова взять на себя мандат на предварительные переговоры, если спикер парламента предложит ей это сделать. В то же время она не исключила параллельных переговорных мандатов для себя и Кристерссона, как это уже было во время длительных переговоров о формировании правительства в 2018 году.

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Две кандидатуры уже отклонили

Как сообщает The Local Sweden, парламент уже провел два голосования по кандидатам на должность премьер-министра — Андерссон и лидеру Партии центра Элизабет Танд Рингквист. Обе кандидатуры были отклонены. До автоматического проведения внеочередных выборов остаются еще два голосования.

В воскресенье Андерссон заявила, что стремится сформировать правительство с участием социал-демократов, Партии центра и Партии зеленых, которое будет тесно сотрудничать с Левой партией. Она опровергла сообщения о том, что якобы обещала предоставить Левой партии министерские посты, и отметила, что продолжает переговоры с партиями левоцентристского блока.

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