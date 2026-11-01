Анестезиолог в Газе оставил профессию после гибели брата — Al Jazeera

В Газе медики сообщают о тяжелых психологических последствиях войны, потере близких и длительной перегрузке. Об этом сообщает Al Jazeera, приводя истории сотрудников больниц в Дейр-эль-Балахе и Хан-Юнисе.

Потеря родных

Анестезиолог больницы Аль-Акса Манар Фаяд рассказал, что 27 декабря 2023 года его вызвали в операционную, чтобы провести анестезию тяжелораненому перед срочной операцией. Когда он прибыл, то узнал в мужчине своего 34-летнего брата Шади, который, по сообщению издания, погиб в результате израильского авиаудара. После этого Фаяд не смог продолжить работу и оставил профессию. Он пытается самостоятельно справиться с пережитым, избегает социальной жизни, а облегчение находит в письме и прогулках у моря.

Медбрат отделения неотложной помощи Халед Рафаат после израильского удара по семейному дому 18 октября 2023 года потерял жену, детей, мать и нескольких братьев и сестер. Тогда он находился в больнице и помогал другим раненым. Рафаат на длительное время прекратил работать, однако позднее вернулся в больницу после того, как начал восстанавливать психологическое состояние, женился и создал новую семью.

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Нехватка персонала и помощи

По данным правительственного медиаофиса Газы, с начала войны в результате израильских атак погибли не менее 1700 медработников, еще 83 работника сферы здравоохранения находятся под стражей в Израиле. Генеральный директор Министерства здравоохранения Газы Мунир аль-Бурш заявил, что медики вынуждены одновременно лечить других и переживать собственные потери, а нехватка отдыха и психологической поддержки усиливает истощение.

В исследовании, опубликованном в Public Library of Science, 41% опрошенных медработников сообщили о потере членов семьи, а 46% — и о личной утрате, и о перемещении с рабочих мест. Как минимум 78% работников здравоохранения в Газе не имели доступа к услугам в сфере психического здоровья.

Психологическая поддержка

Медсестра медицинского комплекса Насера Хиба ат-Тавиль стала свидетельницей смерти брата в отделении интенсивной терапии, где работала. Позднее она перевелась в другое отделение, чтобы дистанцироваться от места травматического опыта. Психолог Рехам Абу Рукба отметила, что клиника комплекса оказывает помощь медикам с психологическими травмами и посттравматическим стрессовым расстройством. Лечение может включать когнитивно-поведенческую терапию, около 12 индивидуальных сеансов и, при необходимости, медикаменты.

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