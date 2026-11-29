Сборная Англии по крикету победила Австралию в четвертом матче серии T20 в Сиднее с преимуществом в семь ранов — 181-7 против 174-7. Англичане повели в серии 3:1 и досрочно обеспечили себе общий успех за матч до окончания противостояния, сообщает BBC Sport.

Решающий последний овер

Австралии для победы нужно было набрать 182 рана. Перед последним овером хозяевам оставалось набрать 12 ранов, однако Генри Крокомб позволил им заработать лишь три одиночных рана с первых трех мячей.

Капитан Австралии Митч Марш, набравший 119 ранов с 57 мячей, после этого задел мяч верхним краем биты, и тот оказался в перчатках викет-кипера Джордана Кокса. Когда австралийцам требовалось девять ранов с двух мячей, Крокомб выбил Джоэла Дэвиса по правилу LBW, фактически обеспечив Англии победу. В своем четвертом международном матче T20 Крокомб завершил игру с показателем три викета за 28 ранов.

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Восстановление Англии после неудачного старта

Англия потеряла нескольких игроков верхней части состава: Фил Солт, Анейрин Дональд, Гарри Брук и Том Бэнтон выбыли, набрав менее 10 ранов каждый. Когда Сэм Карран вышел отбивать в 11-м овере, у англичан было 76 ранов и пять потерянных викетов.

Карран остался непобежденным с 50 ранами с 28 мячей. Он выбил четыре шестерки и три четверки, а полусотню оформил последним мячом английского иннингса. Карран, Лиам Доусон и Джейми Овертон вместе набрали 93 рана — это наивысший показатель английских игроков на седьмой, восьмой и девятой позициях в международных матчах T20.

Последний матч серии пройдет в Канберре в среду в 08:15 по Гринвичу. Гарри Брук покинет команду, чтобы присоединиться к тестовому составу Англии в Южной Африке, а капитаном в заключительной игре станет Том Бэнтон.

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