Сборная Англии обыграла Хорватию со счётом 2:1 на стадионе «Уэмбли» и гарантировала себе место в четвертьфинале Лиги наций сезона 2026/27. Команда Томаса Тухеля всё ещё может занять первое место в группе A3 и получить посев при жеребьёвке.

Матч с Испанией определит позицию в группе

Англия занимает второе место в группе A3, отставая от Испании на три очка. Обе команды уже обеспечили себе выход в четвертьфинал и проведут заключительный матч группового этапа в Мадриде в воскресенье.

Победа над испанцами позволит англичанам возглавить группу. Победители групп дивизиона A получат посев при жеребьёвке четвертьфиналов, сыграют против команд, занявших вторые места в других группах, а также проведут ответный матч дома. В случае ничьей или поражения от Испании Англия завершит групповой этап второй и встретится с победителем другой группы.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Возможные соперники и календарь плей-офф

Как сообщает Sky Sports News, на места в четвертьфинале из трёх других групп дивизиона A претендуют Италия, Франция и Бельгия в группе A1; Нидерланды, Греция и Германия в группе A2; Португалия, Дания, Уэльс и Норвегия в группе A4.

Жеребьёвка четвертьфиналов запланирована на 20 ноября в 11:00. Противостояния будут состоять из двух матчей: первые встречи должны пройти с 25 по 27 марта, ответные — с 28 по 30 марта. Финальный турнир Лиги наций с двумя полуфиналами, матчем за третье место и финалом пройдёт с 9 по 13 июня 2027 года.

Читай нас в