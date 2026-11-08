Англия победила Австралию 45:22 в Nations Championship — Sky Sports News

Сборная Англии по регби обыграла Австралию со счётом 45:22 в матче Nations Championship на Allianz Stadium в Твикенеме. Англичане одержали победу с бонусным очком, сообщает Sky Sports.

Попытки Англии

Среди авторов попыток в составе Англии были Джейми Джордж, Олли Чессам, Джо Хейз, Джек ван Поортвлит, Генри Поллок и Бен Спенсер. Поллок оформил дубль, а Фин Смит выполнил пять реализаций и руководил атакой команды на позиции флай-хава.

Поллок, который обычно играет в третьей линии, после перерыва заменил травмированного Иммануэля Фейи-Вабосо. Второй тайм он провёл на позиции вингера, а Фейи-Вабосо получил травму лодыжки.

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Временное удаление Белла

В составе Австралии Sky Sports отметил вингеров Макса Йоргенсена и Филипо Дагуну, а также игрока третьей линии Джереми Уильямса. По оценке издания, австралийская команда уступала Англии в силовой борьбе.

В первом тайме столб сборной Австралии Ангус Белл был временно удалён за захват хип-дроп. Он стал первым игроком, наказанным за этот приём после того, как World Rugby запретила его в этом месяце.

Следующий матч Англия проведёт против Японии 14 ноября на Allianz Stadium. Австралия 15 ноября сыграет с Шотландией на Murrayfield.

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