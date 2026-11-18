Сборная Англии по крикету победила Австралию с разницей в 97 ранов в третьем и решающем матче серии однодневных матчей в Хобарте, Австралия. Англичане выиграли серию со счётом 2:1. Об этом сообщает The Guardian.

Англия завершила свой иннингс с 328 ранами за 48,3 овера, потеряв все викеты. Австралийская команда в ответ набрала 231 ран и также потеряла все викеты.

Выступление Бена Дакетта

Решающий вклад внёс Бен Дакетт, который набрал 133 рана за 115 мячей. Это была его первая сотня на австралийской земле. За время иннингса он выполнил 15 ударов на четыре рана и три удара на шесть ранов.

На старте англичанам помог Том Бентон, который набрал 44 рана за 35 мячей. После потери нескольких викетов Уилл Джекс добавил 59 ранов за 48 мячей и стал последним выбитым игроком своей команды. Австралиец Джек Эдвардс взял четыре викета.

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Ответ Австралии

Австралия быстро потеряла Тревиса Хеда и Митча Марша. Мэтт Реншоу и Алекс Кэри добавили 74 рана за четвёртый викет, однако Доусон поймал мяч после удара Реншоу и выбил его. Доусон в общей сложности взял три викета.

Кэри вскоре выбыл из-за ран-аута после недопонимания с Кэмероном Грином. Грин покинул поле из-за травмы после того, как мяч попал в защитную решётку его шлема. Бейкер завершил матч с показателем четыре викета за 45 ранов, а Австралия не смогла достичь целевого результата.

По данным издания, это первый случай, когда Англия, уступая в серии, сумела выиграть серию однодневных матчей в Австралии.

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