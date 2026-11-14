Совет по крикету Англии и Уэльса принципиально согласился провести тестовый матч в Зимбабве в рамках следующего цикла программы международных туров Международного совета по крикету, рассчитанного на 2027–2031 годы. Это будет первый тестовый матч англичан в стране с 1996 года, сообщает The Guardian.

Матч в Виктория-Фолс

Во время переговоров с Zimbabwe Cricket на квартальном заседании ICC на Бали Совет по крикету Англии и Уэльса принципиально согласился на визит. Точная дата поединка еще не определена.

Единственный тест планируют провести на стадионе Mosi-oa-Tunya International Cricket Stadium в Виктория-Фолс. Арена, которая должна открыться в следующем году, также должна принять четыре матча чемпионата мира по крикету в формате 50 оверов, который Зимбабве совместно проведет с Южной Африкой.

Пауза продолжительностью более двух десятилетий

Визит будет иметь символическое значение, поскольку Англия более 20 лет не договаривалась о матчах с Зимбабве, протестуя против внутренней политики правительства страны, первоначально при правлении Роберта Мугабе. В 2008 году Совет по крикету Англии и Уэльса объявил о приостановке всех крикетных связей с Зимбабве и отменил запланированный на следующий год тур зимбабвийской команды в Англию.

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В 2003 году английские игроки отказались выходить на матч группового этапа чемпионата мира в Хараре из соображений безопасности. ICC засчитала победу Зимбабве, что помогло хозяевам пройти в этап Super Six, тогда как Англия не вышла из группы из-за потери очков.

Последний тест Англии в Зимбабве состоялся в 1996 году в Булавайо. Первый матч серии завершился ничьей при равном счете — впервые в истории тестового крикета. В 2025 году Зимбабве сыграло с Англией один тестовый матч на стадионе Trent Bridge, прервав 21-летнюю паузу между командами во всех форматах.

Ожидается, что ICC сохранит формат Мирового тестового чемпионата с девятью командами как минимум до 2029 года. Зимбабве, Ирландия и Афганистан не должны войти в состав соревнования, несмотря на призывы расширить турнир на всех полноправных членов ICC.

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