Сборная Англии включила Джорджа Фербанка, Олли Чессама и Себа Аткинсона в заявку на субботний матч против Новой Зеландии. Все трое вернулись в состав после травм, сообщает The Guardian.

Возвращение в заявку

Фулбек Фербанк ярко сыграл против Австралии в своём первом матче за Англию за два года, но пропустил победу над Японией со счётом 78:15 из-за проблем с пахом. Вице-капитан Чессам не играл против Японии из-за травмы плеча, а центр Аткинсон восстанавливался после повреждения паха.

В воскресенье всех троих включили в заявку из 36 игроков. Англия стремится одержать пятую подряд победу в Nations Championship. Год назад команда обыграла Новую Зеландию дома со счётом 33:19 — впервые на своём поле с 2012 года.

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Ожидания от All Blacks

Команда Стива Бортвика ожидает жёсткой реакции Новой Зеландии после её поражения от Уэльса — первого за 73 года. Проп Джо Хейз заявил, что Англия независимо от предыдущих результатов рассчитывает увидеть сильнейшую версию соперника.

Капитан Маро Итодже, который трижды побеждал Новую Зеландию — дважды с Англией и один раз в составе British & Irish Lions, — призвал партнёров с первых минут действовать агрессивно и дисциплинированно. Бортвик отметил, что при Дейве Ренни All Blacks особенно успешно возвращают мяч после борьбы в воздухе, проводят много фаз на чужой половине поля и рано применяют удары, после которых можно побороться за мяч.

Тренер также рассмотрит, оставить ли в составе Уилла Джозефа, который занёс пять попыток в матче против Японии. Иммануэль Фейи-Вабосо, по данным издания, всё ещё отсутствует.

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