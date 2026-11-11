Сборная Англии по регбилигу на колясках победила Австралию со счётом 86:18 в полуфинале Кубка мира в Вуллонгонге, Австралия, и вышла в финал турнира. Как сообщает BBC Sport, англичане занесли 15 попыток и в пятый раз подряд сыграют в финале мирового первенства.

Пять попыток Хокинса

Роб Хокинс оформил пять попыток и реализовал пять конверсий, набрав 30 очков. Одна из его попыток произошла после дальнего удара ногой: Хокинс догнал мяч у линии зачётной зоны и приземлил его под давлением Адама Таннока.

Несмотря на разгромный счёт, Хокинс заявил, что команда ещё не достигла лучшей формы. «Я бы не сказал, что мы уже на 10 из 10, ещё есть немало вещей, которые нужно проанализировать. Сегодня было шесть или семь. Надеюсь, лучшее мы покажем в пятницу», — сказал он.

По словам игрока, матч был непростым из-за поддержки трибун и игры сборной Австралии, однако англичане довольны результатом.

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Четвёртый финал подряд против Франции

В финале Англия встретится с Францией — это будет четвёртый подряд решающий матч Кубка мира между этими командами. Англичане будут защищать титул, завоёванный на домашнем турнире четыре года назад, когда в Манчестере они победили Францию со счётом 28:24.

Два других предыдущих финала между соперниками также завершились с минимальной разницей: Франция выиграла 42:40 в Джиллингеме в 2013 году и 38:34 в Перпиньяне в 2017 году. Финал состоится в пятницу в WIN Entertainment Centre в Вуллонгонге и начнётся в 08:45 по Гринвичу.

Натан Коллинз, который является одним из пяти игроков сборной Англии с опытом финала 2022 года, заявил, что команде нужно повторить выступление против Австралии и добавить ещё больше, чтобы победить Францию. Для 26-летнего Коллинза это будет третий финал Кубка мира: один он выиграл, ещё один проиграл.

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