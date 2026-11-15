Сборная Англии по крикету победила Австралию с разницей в 135 ранов во втором матче ODI-серии в Аделаиде. Англичане набрали 355 ранов при шести потерянных викетах, а хозяева ответили 220 ранами и были выбиты в 44,3-м овере. Благодаря этому результату счет в трехматчевой серии стал равным, сообщает Sky Sports News.

121 ран Тома Бентона

Самым результативным в составе Англии стал Том Бентон, который набрал 121 ран за 99 мячей и оформил второе столетие в матчах ODI. Джордан Кокс добавил 67 ранов за 49 мячей, Джо Рут — 62 за 68, а Уилл Джекс завершил выступление без выбытия с 54 ранами за 40 мячей.

Сборная Англии установила свой наивысший результат в ODI-матчах на территории Австралии. В стартовой игре серии в Перте английская сборная была выбита за 131 ран, а Австралия победила с преимуществом в семь викетов.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Австралия потеряла четыре викета за 29 ранов

Во время погони за целью Австралия потеряла четыре викета уже к завершению седьмого овера, когда у нее было 29 ранов. Гас Аткинсон взял четыре викета, отдав 28 ранов. Сонни Бейкер также помог Англии рано взять викеты соперника.

Решающий третий матч ODI состоится 18 ноября в Хобарте, штат Тасмания. После завершения однодневной серии команды проведут пять матчей в формате T20, первый из которых запланирован на 21 ноября в Мельбурне.

Читай нас в