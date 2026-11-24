Сборная Англии обыграла Австралию во втором матче серии T20 по крикету в Карраре, Австралия, — 188-2 против 184-8 — и сравняла счет в пятиматчевом противостоянии до 1:1. Англичане достигли цели за 13,1 овера и победили с преимуществом в восемь викетов, сообщает BBC Sport.

Партнерство на 151 ран

Открывающие бэтсмены Анерин Дональд и Фил Солт набрали 151 ран за 10 оверов. Дональд завершил матч с 85 ранами после 32 мячей, в том числе девять раз выбив шестерку. Его полвека за 18 мячей стало совместным третьим самым быстрым результатом для Англии в формате T20.

Солт набрал 58 ранов после 30 мячей. В пауэрплее английская пара довела счет до 79-0. Полвека Солта за 24 мяча пришлось на овер спиннера Джоэла Дэвиса, который стоил Австралии 31 ран.

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Австралия не удержала темп

Австралийцы завершили свои 20 оверов со 184 ранами за восемь викетов. После пауэрплея хозяева уступали 58-4, но Чаудхари набрал 45 ранов после 35 мячей, а Дэвис добавил 38. В конце Бен Дворшайс выбил шестерки на последних трех мячах Сэма Каррана.

Дональд выбыл после удара в направлении лонг-она с подачи Райли Мередита, а Дворшайс поймал мяч после удара Солта и выбил его. Том Бентон остался непобежденным с 26 ранами после восьми мячей и принес Англии победу шестеркой. Следующий матч серии состоится в пятницу в Брисбене на стадионе «Габба».

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