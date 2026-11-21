Сборная Англии по регби 21 ноября победила Новую Зеландию со счетом 37:12 на «Твикенеме» в Великобритании. Эта победа стала для англичан рекордной по разнице очков в матчах против «Олл Блэкc», принесла бонусное очко и сохранила шансы на выход в финал Чемпионата наций, сообщает Channel NewsAsia.

Первый тайм

Хозяева открыли счет в течение первых пяти минут благодаря попытке Генри Слейда. Затем попытки занесли Джек ван Портвлит и Бен Эрл, и Англия повела 19:0. В конце первого тайма Итан де Грут занес попытку за Новую Зеландию и сократил отставание команды.

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Турнирное положение

После перерыва Олли Чессам занес еще одну попытку для Англии. Боден Барретт, который провел 150-й матч за сборную Новой Зеландии, ответил попыткой, однако Себ Аткинсон занес ее вскоре после часа игры и фактически решил судьбу встречи.

Англия с 25 очками возглавила таблицу команд Северного полушария, опережая Францию на четыре пункта. Новая Зеландия с 22 очками осталась первой среди сборных Южного полушария, на одно очко опережая Южную Африку. ЮАР предстояло сыграть с Ирландией, а победа в этом матче выводила ее в финал.

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