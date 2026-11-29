Сборная Англии выиграла жеребьёвку перед четвёртым международным матчем T20 против Австралии в Сиднее и выбрала начать отбивать первой. По данным Sky Sports, матч должен начаться в 8:15.

Серия и матч

Англия ведёт в серии из пяти матчей со счётом 2:1. Четвёртая игра запланирована на стадионе Sydney Cricket Ground в Сиднее. В карточке Sky Sports Австралия указана как команда, которая должна сыграть с Англией.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Судейская бригада

Полевыми арбитрами назначены Sam Nogajski и Phillip Gillespie. Телевизионным арбитром будет Donovan Koch. Матч-рефери — Javagal Srinath, резервный судья — Eloise Sheridan.

Карточка счёта

В доступной карточке счёта не указаны общий счёт, данные отбивания, дополнительные раны, игроки, которые ещё не выходили отбивать, падения wicket и данные боулинга. Таблица отбивания содержит колонки для ранов, мячей, четвёрок, шестёрок и показателя SR. В таблице боулинга приведены колонки для оверов, maiden-оверов, ранов, wicket и экономичности.

Читай нас в