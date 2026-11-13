Сборная Англии победила Францию со счётом 50:38 в финале Кубка мира по регби-лиге на колясках в австралийском Вуллонгонге. По данным BBC Sport, англичане стали первой командой, завоевавшей этот трофей в третий раз.

Девять попыток Англии

После первого тайма Англия вела 28:22. Джо Койд занёс четыре попытки, включая две первые в матче, а Джек Браун оформил хет-трик. Хокинс занёс две попытки и реализовал одну попытку, ещё шесть реализаций выполнил Коллинз.

За Францию попытки занесли Жереми Бурсон, Лео Иверна, Дамьен Доре и Флориан Гуттадоро, а Дани Денювелер оформил хет-трик. Иверна реализовал три удара, ещё две реализации выполнил Н. Клаусселс.

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Ход финала

Англия начала матч с двух попыток Койда, но Франция сократила отставание после того, как Мейсона Биллингтона наказали за толчок Лео Иверны. После этого за французов отличились Бурсон, Доре, Иверна и Гуттадоро.

В начале второго тайма Денювелер занёс попытку, однако Англия сразу ответила: Хокинс приземлил мяч в правом углу площадки и восстановил преимущество своей команды в шесть очков. В дальнейшем англичане не утратили контроль над игрой. Матч сопровождался жёсткими столкновениями колясок и ремонтом оборудования, в том числе восстановлением конструкции ворот.

Хокинс недавно стал первым игроком в любом виде регби-лиги, который трижды подряд получил награду Golden Boot Международной федерации регби-лиги как лучший игрок мира по итогам календарного года.

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