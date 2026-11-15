В Англии Премьер-лига, Английская футбольная лига и Женская суперлига пересматривают безопасность периметров футбольных полей после смерти бывшего игрока академии «Арсенала» Билли Вигара. Об этом сообщает BBC Sport.

Проверки на стадионах

Премьер-лига провела опрос клубов относительно периметров полей, в частности материалов ограждений и расстояний для выбега за пределы поля. Также лига передала клубам результаты проверки, проведенной Футбольной ассоциацией Англии.

Английская футбольная лига в начале года также направила клубам анкету. В ней спрашивали о конструкциях по периметру стадионов, расстояниях для выбега игроков, покрытиях, уклонах и других опасностях, о которые можно споткнуться. По данным BBC Sport, клубам, где периметры признали высокорисковыми, рекомендовали провести отдельные оценки безопасности, чтобы снизить риски.

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Смерть Билли Вигара

Билли Вигар умер в возрасте 21 года в сентябре 2025 года от «значительной травмы головного мозга». Это произошло через пять дней после его столкновения с бетонной стеной вокруг поля во время игры за «Чичестер Сити».

Накануне нынешнего сезона Футбольная ассоциация запретила клубам иметь вокруг полей бетонные стены, стены из бетонных блоков или полнотелого кирпича. Правило распространялось только на Национальную лигу и Женскую национальную лигу. В Женской суперлиге и WSL2 признают, что многие стадионы совместно используются с мужскими командами из других лиг.

Полицейское расследование смерти Вигара продолжается. Следующее слушание назначено на 10 февраля, а столичная полиция ожидает, что до каких-либо выводов пройдет еще два-три месяца.

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