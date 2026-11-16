Английский гольфист Джо Дин получил карту PGA Tour после завершающего турнир сезона World Tour Championship. 32-летний спортсмен разделил 27-е место, набрал достаточно очков в рейтинге Race to Dubai и финишировал на 10-й, последней проходной позиции квалификации, сообщает BBC Sport.

Последнее место в квалификации

В финальном раунде Дин показал результат в два удара выше пара — 74. Это вывело его за пределы квалификационной десятки, однако богги Микаэля Линдберга на последней лунке вернул англичанина на 10-е место.

Карта PGA Tour позволит Дину участвовать в турнирах с более высокими призовыми.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Стремительный сезон Дина

Еще два года назад Дин занимал 2930-е место в мировом рейтинге и работал неполный день курьером супермаркета, чтобы финансировать карьеру в гольфе. В июле он отобрался на The Open, победив в первом Last-Chance Qualifier.

В августе гольфист выиграл British Masters — это была его первая победа в DP World Tour в 70-м старте. За этот успех Дин получил 440 тысяч фунтов стерлингов, что превысило его суммарные призовые за предыдущие 19 турниров сезона 2026 года. В интервью Today's Golfer он также отмечал, что считает гольф стрессовым видом спорта из-за значительного давления.

Читай нас в