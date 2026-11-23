Английский гольфист Марко Пендж выиграл RSM Classic в Sea Island Golf Club, одержав первую победу в PGA Tour. В плей-офф 28-летний спортсмен обошёл китайца Хаотуна Ли и американцев Майкла Торбьорнсена и Макса Грейсермана, сообщает Sky Sports News.

Плей-офф за победу

Пендж, Ли, Торбьорнсен и Грейсерман завершили основную часть турнира с результатом 16 ударов ниже пара. В финальном раунде англичанин показал 65 ударов, или пять ниже пара: он сделал шесть бёрди, в том числе на 18-й лунке, и допустил один богги.

В плей-офф Пендж вновь сделал бёрди на 18-й лунке. После его удара мяч остановился примерно в 10 футах от лунки, а гольфист реализовал патт и одержал победу.

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Борьба за карту тура

Перед стартом RSM Classic Пендж рисковал потерять карту PGA Tour на следующий сезон. На его дебютный сезон повлияла вирусная болезнь, из-за чего он оказался за пределами топ-100. Чтобы сохранить место в туре, гольфисту необходимо было занять как минимум четвёртое место.

Пендж, который до этого трижды побеждал в DP World Tour, сказал, что лучше всего играет под давлением. Он также вспомнил опыт сохранения карты на последнем турнире DP World Tour и возвращение после проблем со здоровьем.

Расмус Хойгор, который перед перенесённым из-за погоды финальным раундом в понедельник делил лидерство с Торбьорнсеном, занял совместное пятое место с Джексоном Койвуном. Датский гольфист завершил турнир с результатом 14 ударов ниже пара, отстав от победителя на два удара.

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