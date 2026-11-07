Африканский национальный конгресс (АНК) после подсчета 98% голосов на муниципальных выборах в ЮАР имеет чуть более 30%. Это может стать худшим результатом партии за всю ее историю, сообщает Deutsche Welle.

Избирательная комиссия ЮАР заявила, что АНК также потерял большинство в шести из восьми метропольных регионов страны. В то же время партия, по предварительным данным, остается крупнейшей по общей доле голосов.

Реакция руководства АНК

Генеральный секретарь АНК Фикиле Мбалула заявил, что партии необходимо вернуть доверие граждан. По его словам, она не может просить людей доверять ей лишь из-за ее истории. Мбалула назвал результат катастрофическим для движения.

Президент ЮАР и лидер АНК Сирил Рамафоса по состоянию на вечер субботы публично не комментировал результаты. Ранее на этой неделе он признал, что проблемы в работе муниципалитетов способствовали снижению доверия к демократическому управлению.

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Причины недовольства и коалиции

Избиратели связывают АНК с неудовлетворительным состоянием муниципальных услуг, в частности перебоями с водо- и электроснабжением. Среди других актуальных проблем в материале названы высокая безработица, преступность и широко распространенная коррупция.

На общенациональных выборах 2024 года АНК потерял абсолютное парламентское большинство, набрав чуть более 40% голосов. На предыдущих муниципальных выборах 2021 года партия получила 46%. После выборов 2024 года АНК сформировал межпартийное правительство национального единства, которое до сих пор находится у власти.

Второе место на нынешних муниципальных выборах занимает правоцентристский Демократический альянс (DA), у которого 24% голосов. По данным DW, партия получила абсолютное большинство в Кейптауне. Ожидается, что DA сможет сформировать коалиции в Претории и Йоханнесбурге без участия АНК.

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