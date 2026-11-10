Африканский национальный конгресс (АНК) получил 30,76% голосов на местных выборах в Южно-Африканской Республике, которые состоялись на этой неделе по всей стране, сообщает The Hindu. Это худший результат партии на выборах за всю ее историю.

Самый слабый результат АНК

Двумя годами ранее АНК впервые после окончания апартеида был вынужден возглавить коалиционное правительство. Партия, возглавлявшая борьбу против апартеида, пришла к власти в новой ЮАР при Нельсоне Манделе.

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АНК доминировал в национальной политике страны почти три десятилетия. Однако, по данным издания, партия теряет сторонников на каждых выборах.

Причины потери поддержки

The Hindu отмечает, что позиции АНК ослабили обвинения в коррупции, безработица и внутренняя фракционная борьба. Издание характеризует нынешнее состояние партии как стремительное падение ее политического влияния.

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