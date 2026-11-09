В Южной Африке Африканский национальный конгресс (АНК) рассматривает возможность обращения в Избирательный суд по поводу результатов выборов в муниципалитете Эмфулени в провинции Гаутенг. Внутренние структуры партии рекомендовали оспорить результаты после изучения доклада, представленного руководству АНК, сообщает TimesLIVE.

Рассмотрение юридических шагов

Заместитель генерального секретаря АНК Номвула Моконьяне заявила, что партия рассматривает рекомендации своих структур. Она не уточнила содержание доклада, конкретные претензии относительно голосования в Эмфулени и характер возможных юридических шагов. По ее словам, окончательное решение о подаче иска или формальном оспаривании результатов еще не принято.

Генеральный секретарь АНК Фикиле Мбалула ранее заявил, что партия потребовала пересчета голосов в Гаутенге и ожидает результата этого процесса.

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Результаты голосования

На выборах в Эмфулени Демократический альянс (DA) получил 40,9% поддержки, тогда как АНК набрал 23,9%. На предыдущих выборах АНК имел в муниципалитете 39,71% голосов, а DA — 26,91%.

Кандидат DA на должность мэра Эмфулени Кингсол Чабалала отверг предостережения АНК. Он заявил, что его партия подавала возражения до выборов и после начала подсчета голосов, а результат, по его мнению, свидетельствует о росте поддержки DA в тауншипах.

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