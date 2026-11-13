Правящий Африканский национальный конгресс (АНК) получил менее 31% голосов на важных местных выборах в ЮАР, показав худший результат за всю свою историю. Руководители партии назвали итог катастрофическим, сообщает Deutsche Welle.

АНК доминировал в политике страны с окончания апартеида в 1994 году и возглавлял освободительную борьбу в Южной Африке. По данным DW, нынешний результат отражает недовольство избирателей высоким уровнем безработицы, проблемами с предоставлением базовых услуг, провалами местного управления, а также годами коррупции и злоупотреблений, в том числе на самых высоких уровнях власти.

Недовольство работой муниципалитетов

Исследовательница Института общества, труда и политики Университета Витватерсранда в Йоханнесбурге Тасним Эссоп заявила, что АНК необходимо критически оценить вопросы управления, лидерства и подотчетности. По ее словам, для избирателей важными были доступ к воде, электроэнергии, жилью и базовым муниципальным услугам, а безработица также влияет на электоральный выбор.

Эссоп отметила, что результат не был внезапным: доверие к партии постепенно снижалось на протяжении длительного времени. Корреспондентка Deutsche Welle Дианн Хокер-Калуби, освещавшая голосование на различных избирательных участках, также сообщила о жалобах избирателей на многолетние проблемы с предоставлением базовых услуг.

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АНК готовится к коалиционным переговорам

Национальный исполнительный комитет АНК должен провести специальное заседание. Партия заявила о политической ответственности прислушиваться к людям, признавать свои недостатки и обеспечивать лидерство. В то же время АНК будет готовить подход к предстоящим коалиционным переговорам, которые могут охватить и крупнейших политических соперников партии.

Оппозиционные силы укрепили позиции в нескольких крупных городских центрах. Демократический альянс усилил поддержку, а партия uMkhonto weSizwe, созданная бывшим президентом Джейкобом Зумой в конце 2023 года, показала сильный результат в провинции Квазулу-Натал. Меньшие общественные и местные движения также добились заметных успехов.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что итоги голосования являются вызовом для всех политических партий, которым необходимо эффективнее работать для граждан. Он подчеркнул, что избранные в советы представители должны доказать, что заслуживают доверия населения.

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