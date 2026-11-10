Правящая партия ANO победила бы на парламентских выборах в Чехии, набрав 32% голосов, свидетельствует октябрьский опрос Median. Об этом сообщает Radio Prague International.

Результаты опроса Median

Второе место заняли бы оппозиционные «Старосты и независимые» с результатом 18,5%. Гражданские демократы получили бы 10,5% поддержки. Партия свободы и прямой демократии получила бы 8,5% голосов, а Пиратская партия — 7,5%.

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Кто преодолевает избирательный барьер

По данным Median, ни одна другая политическая сила не преодолела бы пятипроцентный барьер, необходимый для прохождения в парламент. Таким образом, в парламент могли бы пройти только пять перечисленных политических сил. По сравнению с предыдущим исследованием Median поддержка выросла у ANO и «Старост и независимых», тогда как Гражданские демократы ослабили свои позиции.

Отдельный опрос Kantar, проведенный недавно, показал значительно меньший разрыв между ANO и «Старостами и независимыми».

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