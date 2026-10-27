В штате Кацина в Нигерии группировка Ansaru заявила об ответственности за убийство исламского проповедника шейха Яхьи Масусуки. Как сообщает Premium Times, проповедник и еще один мужчина были застрелены возле его дома в понедельник вечером.

Расследование полиции

Полиция штата Кацина идентифицировала второго погибшего как Адаму Абубакара. По ее данным, около 19:30 двое вооруженных мужчин на мотоцикле открыли огонь по Масусуке и Абубакару, после чего скрылись. Раненых доставили в больницу, где медики констатировали их смерть.

Полиция сообщила о начале расследования и развертывании тактических и оперативных групп для поиска нападавших. Масусука был известен преподаванием, основанным на Коране, а также выступлениями за мирное сосуществование нигерийцев разных вероисповеданий. Он также осуждал насильственный экстремизм и радикализацию.

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Заявление Ansaru

В четырехминутном видео, которое получило издание, Ansaru заявило, что его бойцы убили проповедника примерно в 20:30. Группировка, которую источник называет террористической, среди причин убийства назвала поддержку Масусукой мирного сосуществования представителей разных конфессий и утверждала, что он отказался от религиозных дебатов.

Amnesty International осудила убийство и призвала власти Нигерии расследовать нападение и привлечь виновных к ответственности. Организация также заявила, что при жизни Масусука подвергался угрозам и запугиванию.

Исследователь конфликтов и безопасности Института исследований безопасности Африки Тайво Адебайо назвал этот случай тревожным. Он предположил, что группировка могла воспользоваться помощью местных бандитов для сбора данных или осуществления нападения, однако Ansaru не назвало исполнителей убийства.

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