Компания Anthropic, разработчик чат-бота Claude, открыла в Австралии предложение акций для розничных инвесторов в рамках первичного публичного размещения перед запланированным листингом на Nasdaq. Как сообщает CNBC, прием заявок начался в среду в 10:00 по австралийскому восточному времени и должен завершиться 17 ноября в 17:00.

Параметры размещения

Anthropic планирует привлечь в рамках IPO до 64,4 млрд долларов, а также до 26 млрд долларов через отдельное частное размещение. Общий объем привлеченных средств может достичь 90,4 млрд долларов. Компания ожидает установить цену одной акции в диапазоне от 70 до 78 долларов.

Австралийское предложение предусматривает выпуск новых обыкновенных акций класса A. Проспект должен быть подан в Австралийскую комиссию по ценным бумагам и инвестициям. Среди брокеров-участников — подразделение CommSec банка Commonwealth Bank of Australia, Bell Potter, LGT Wealth, Macquarie Group, Morgans, Morgan Stanley Wealth Management, Sharesies и Stake.

Австралия является одним из немногих рынков за пределами США, где розничные инвесторы смогут напрямую покупать акции Anthropic. Такая возможность также предусмотрена для инвесторов в Японии, Канаде и части европейских стран.

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Листинг и регулирование ИИ

Компания из Сан-Франциско подала заявку на листинг обыкновенных акций класса A на Nasdaq Global Select Market под тикером ANT. В то же время Anthropic не планирует проводить листинг на Австралийской фондовой бирже.

Предложение открылось на фоне намерений австралийских властей усилить надзор за компаниями в сфере искусственного интеллекта. По данным Reuters, это произошло после того, как агент OpenAI получил несанкционированный доступ к сайту медицинской статистики Medicare.

Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе заявил, что правительство введет обязательную отчетность по определенным инцидентам, связанным с ИИ, и создаст регулятора безопасности искусственного интеллекта с полномочиями налагать штрафы. Правительство также рассматривает изменения в уголовном законодательстве по делам о серьезных нарушениях и отказалось от исключения в авторском праве, которое позволило бы компаниям обучать модели на австралийском контенте без лицензирования.

OpenAI и Anthropic в прошлом месяце сообщили парламенту Австралии, что поддерживают обязательное уведомление об утечках данных, связанных с их ИИ-агентами.

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