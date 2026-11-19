Американская Антидиффамационная лига (ADL) совместно с Американской еврейской медицинской ассоциацией (AJMA) опубликовали отчет об антисемитизме, страхе и самоцензуре среди еврейских пациентов, медиков и студентов медицинских учреждений в США. Как сообщает Jerusalem Post, исследование основано на фокус-группах и углубленных интервью со 115 участниками: 31 студентом-медиком из 14 штатов, 44 медицинскими работниками из 12 штатов и 40 еврейскими пациентами из 15 штатов.

Участники исследования сообщили, что после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября начали скрывать еврейскую идентичность или связанные с ней сведения. В частности, студенты медицинских факультетов рассказывали, что не упоминают службу в Армии обороны Израиля в документах для поступления и заявлениях на резидентуру, поскольку опасаются негативного влияния на свои перспективы.

Опасения пациентов и медиков

Некоторые опрошенные пациенты заявили, что убирают сведения о религии из больничных анкет или не демонстрируют видимые еврейские символы из-за страха предвзятого отношения во время лечения. Один из участников рассказал, что перед операцией увидел у хирургини значки «Free Palestine» и изображение Израиля в цветах палестинского флага на ее бейдже, после чего почувствовал страх.

В отчете также приведены свидетельства о проблемах с религиозными потребностями пациентов: получении некошерной еды вместо заказанной кошерной и выписке из больницы во время шабата вопреки предварительным договоренностям. Часть опрошенных, по данным ADL и AJMA, начала искать врачей-евреев, считая это более безопасным вариантом.

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Авторы отчета ссылаются на научный обзор 2026 года, согласно которому 88% опрошенных в США еврейских студентов-медиков и врачей сообщили о случаях антисемитизма после 7 октября. До этой даты такой опыт имели 40% респондентов.

Самоцензура в медицинских школах

Медики и студенты также говорили об опасениях относительно оценок, трудоустройства и карьерного роста. Один молодой преподаватель утверждал, что члены комитета по продвижению и предоставлению бессрочных должностей предупредили его: молодые еврейские ученые могут не получить такого повышения.

В сопроводительном документе Центра по противодействию экстремизму ADL говорится о деятельности групп Healthcare Workers for Palestine и Doctors Against Genocide. Авторы документа утверждают, что эти объединения распространяли материалы для протестов, призывали бойкотировать израильских лекторов и учреждения, а также организовывали протестные акции в Нью-Йорке и Филадельфии.

ADL и AJMA призвали медицинские учреждения прямо включить антисемитизм и антисионистские преследования в политики недискриминации, создать конфиденциальные механизмы подачи жалоб, ввести обучение для сотрудников и студентов и обеспечивать религиозные потребности, в частности кошерное питание и соблюдение шабата.

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