В Германии исследователи установили, что антитела людей, вакцинированных обновленной мРНК-вакциной Comirnaty, адаптированной к варианту XFG, эффективно нейтрализовали новый вариант SARS-CoV-2 PJ.2.1. Выводы опубликовала команда Немецкого центра приматов в сотрудничестве с Медицинской школой Ганновера, сообщает News-Medical.

Вариант лучше проникает в клетки

PJ.2.1 распространяется с мая 2026 года. Впервые его зафиксировали в Канаде, впоследствии он распространился в США и Испании. Увеличение доли этого варианта также наблюдали в Нидерландах и Франции. По данным ученых, PJ.2.1 уже достиг Европы, и следует ожидать его появления в Германии.

Исследователи изучили способность варианта проникать в клетки человека и его чувствительность к нейтрализующим антителам. Они выяснили, что спайковый белок PJ.2.1 сильнее связывается с рецептором ACE2, через который SARS-CoV-2 попадает в клетки. Соответственно, вариант эффективнее проникал в клетки с низким уровнем этого рецептора, чем другие сравниваемые варианты вируса.

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Данных о более тяжелом течении нет

Несмотря на эти свойства, антитела после вакцинации, адаптированной к XFG, подавляли PJ.2.1. Ученые отметили, что это указывает на защиту от этого варианта и также циркулирующих вирусов XFG, если они не приобретут дополнительные мутации для более эффективного уклонения от иммунного ответа.

В то же время антитела, сформировавшиеся после прошлогодней и нынешней вакцин, недостаточно эффективно блокировали проникновение варианта BA.3.2 в клетки. Этот вариант преимущественно выявляют среди детей, поэтому исследователи указали на необходимость изучить возможность добавления компонента против BA.3.2 в будущие вакцины. В настоящее время нет доказательств того, что PJ.2.1 вызывает более тяжелое течение COVID-19 или новые симптомы по сравнению с другими вариантами SARS-CoV-2.

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