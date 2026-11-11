В Великобритании секретарь Кабинета министров Антония Ромео объявила о новом подходе к управлению эффективностью государственных служащих и пересмотре организации государственной службы. Выступая в Лондонской школе экономики, она заявила, что необходимо ответить на критику Уайтхолла как чрезмерно осторожной, реактивной и разобщённой системы, сообщает The Guardian.

Вознаграждения и ответственность

Ромео заявила, что новый подход должен поощрять качественное выполнение задач, ценные экспертные знания и настойчивость в доведении дела до конца. По её словам, недавнее увеличение премий для наиболее результативных старших госслужащих — лишь начало изменений.

Она пообещала усилить процедуры, обучать руководителей вознаграждать сотрудников, оказывающих наибольшее влияние на результат, а также более решительно реагировать на низкую эффективность. Ромео также хочет сократить текучесть кадров, при которой чиновники переходят на аналогичные должности ради повышения зарплаты, а не остаются на своей должности.

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Пересмотр структуры и роль ИИ

Секретарь Кабинета министров руководит пересмотром организации государственной службы, который должны провести весной вместе с обновлением кодекса службы. Он охватит действующую структуру департаментов, их пригодность для выполнения межведомственных задач, а также последствия использования искусственного интеллекта и подхода «децентрализация по умолчанию».

По мнению Ромео, искусственный интеллект может сократить бюрократические процедуры и дать чиновникам больше времени на творчество, взаимодействие с людьми и принятие решений. В качестве примеров она назвала технологии для скрининга некоторых видов рака и противодействия риску бездомности, подчеркнув необходимость надлежащего контроля и гарантий.

После выступления представитель правительства заявил, что Энди Бернем поддерживает видение Ромео относительно государственной службы, готовой к будущим вызовам. По словам представителя, правительство стремится передавать больше полномочий общинам и регионам, ответственно применять ИИ, сокращать излишнюю бюрократию и улучшать государственные услуги.

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