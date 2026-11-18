Associated Press прогнозирует победу демократки Мэри Пелтолы над действующим сенатором-республиканцем Дэном Салливаном на выборах в Сенат США от Аляски. Об этом сообщает CNBC.

Результат гонки на Аляске

Сенатская гонка на Аляске стала последней, результат которой объявили после промежуточных выборов. По данным издания, победа Пелтолы даст демократам 56 мест в Сенате США с января.

Пелтола, бывшая член Палаты представителей США, баллотировалась против Салливана. Кампания сопровождалась спорами вокруг независимого кандидата, носившего то же имя, что и действующий сенатор.

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Баланс сил в Конгрессе

По информации CNBC, демократы получили девять мест в Сенате, которые до выборов контролировали республиканцы. Издание характеризует результат как часть масштабного успеха Демократической партии на промежуточных выборах: она также получила большинство в Палате представителей.

Пелтола заявила, что избиратели Аляски недовольны нынешним подходом Вашингтона к проблемам штата. Она упомянула о трудностях жителей с доступным жильем, расходами на отопление и продуктами питания.

Пелтола вместе с Пегги Фланаган, которую избрали в Сенат, станет одной из первых двух коренных американок, избранных в верхнюю палату Конгресса США.

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