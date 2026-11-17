Космический аппарат Европейского космического агентства Hera впервые получил детальное изображение другой стороны астероида Дидим в двойной системе Дидим и Диморфос. Снимок был сделан с расстояния 60 км с помощью монохромной камеры Asteroid Framing Camera, сообщает ScienceDaily.

На изображении отчётливо виден Дидим диаметром 780 метров. Его меньший спутник Диморфос, имеющий 151 метр в поперечнике, преимущественно находится в тени. По словам главного исследователя миссии Патрика Мишеля, на этой стороне Дидима также есть центральный хребет вдоль экватора, однако она отличается многочисленными валунами, кратерами и структурами, похожими на борозды или гребни.

Последствия удара DART

26 сентября 2022 года аппарат NASA DART намеренно столкнулся с Диморфосом — меньшим телом системы. Аппарат массой 580 кг врезался в астероид со скоростью около 6,1 км/с. После удара период обращения Диморфоса вокруг Дидима сократился примерно на 33 минуты с погрешностью в одну минуту. Это был первый случай, когда деятельность человека измеримо изменила орбиту объекта в Солнечной системе.

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В результате столкновения материал был выброшен в космос. Учёные ожидают, что часть обломков могла преодолеть около одного километра между астероидами и достичь поверхности Дидима. Hera должна выяснить, связаны ли некоторые видимые особенности рельефа с таким переносом материала.

Исследование двойной системы

Hera прибыла к системе Дидим и Диморфос после двухлетнего путешествия. Она находится примерно в 196,8 млн км от Земли. Миссия будет исследовать последствия удара DART, систематически картографировать выявленные изменения и поможет точнее прогнозировать результаты будущего отклонения опасных астероидов методом кинетического удара.

Следующая публикация детальных изображений Дидима и Диморфоса запланирована на 25 ноября.

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