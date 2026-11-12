Европейский космический аппарат Hera начал близкие исследования астероида Дидим и его спутника Диморфоса, в который NASA намеренно направило аппарат DART во время теста планетарной защиты 2022 года. Как сообщает Asharq Al-Awsat, Hera в настоящее время изучает объекты с расстояния 25–30 километров.

Последствия удара DART

Миссия DART, название которой расшифровывается как Double Asteroid Redirection Test, должна была проверить, может ли удар космического аппарата изменить движение небесного тела как способ планетарной защиты. Столкновение сократило орбиту Диморфоса вокруг Дидима и несколько изменило его траекторию вокруг Солнца.

Во время удара с Диморфоса в космос вылетели обломки и крупные камни. Выброшенный материал дополнительно усилил импульс от столкновения, а след из обломков простирался более чем на 10 тысяч километров в течение нескольких месяцев. Ученые предполагают, что часть обломков может до сих пор находиться вблизи астероидной системы.

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Сближение с Диморфосом

Запущенный в 2024 году аппарат Hera, размером примерно с небольшой автомобиль, в следующем месяце должен подойти к системе еще ближе — на расстояние около 20 километров. Европейское космическое агентство рассматривает миссию как исследование места столкновения.

На борту Hera находятся 25 научных инструментов, а также два CubeSat размером с коробку для обуви. Они должны более подробно обследовать Диморфос и попытаться совершить на нем посадку. Диаметр Диморфоса оценивается в 151 метр, тогда как диаметр Дидима составляет примерно 780 метров.

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