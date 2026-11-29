Европейское космическое агентство опубликовало первые снимки астероидов Диморфос и Дидим после удара аппарата NASA DART в 2022 году. Как сообщает Live Science, кадры, сделанные миссией Hera с расстояния около 24 километров, показывают большой ударный кратер на Диморфосе и сотни каменных обломков, движущихся вокруг пары астероидов.

Последствия удара DART

В сентябре 2022 года космический аппарат DART врезался в Диморфос со скоростью приблизительно 22 500 км/ч. Это был первый тест технологии отклонения астероида: столкновение сократило период обращения Диморфоса вокруг более крупного астероида Дидим на 33 минуты.

Новые кадры Hera показали, что удар существенно изменил поверхность Диморфоса, ширина которого составляет около 150 метров. Примерно половина астероида выглядит сплющенной и имеет большой кратер, который ЕКА сравнило по размеру со спортивным стадионом. На снимках также видно, что Диморфос хаотично вращается рядом со своим спутником Дидимом.

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Обломки и объект в кратере

В центре кратера Hera зафиксировала вытянутую структуру, похожую на сигару. Ученые миссии пока не установили природу этого объекта и рассчитывают рассмотреть его подробнее после сближения аппарата с астероидами.

Кроме того, камера Hyperscout H обнаружила сотни ранее неизвестных валунов, большинство из которых имеет размер в несколько футов. Ученый миссии Hera Михаэль Кюпперс назвал это «большим сюрпризом». По оценке миссии, камни, выброшенные во время столкновения, могли образовать новые небольшие кратеры на Диморфосе и Дидиме.

Дальнейшие исследования

После дальнейшего сближения Hera должна развернуть два малых аппарата CubeSat — Juventas и Milani. Juventas будет исследовать внутреннее строение Диморфоса низкочастотным радаром, а Milani проанализирует состав пыли и поверхностного материала вблизи астероидов. Эти данные должны помочь точнее оценить результативность удара DART и возможность применения подобного метода для защиты Земли от потенциально опасных астероидов.

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