Отделение партии APC в штате Кацина, Нигерия, назвало мирным начало предвыборной кампании в городе Фунтуа, несмотря на сообщения о нападениях на сторонников, ехавших на мероприятие через район Малумфаши. По данным Premium Times Nigeria, председатель партийной организации штата Бишир Саулава заявил, что во время запуска кампании Тинубу—Дикко 2027 на городском стадионе Фунтуа не было столкновений, пострадавших или материального ущерба.

Сообщения об инцидентах в Малумфаши

В то же время Channels Television и Trust Radio сообщили об инцидентах со сторонниками, направлявшимися на мероприятие через район местного самоуправления Малумфаши. По данным Channels Television, пострадавшие сторонники утверждали, что группы молодежи нападали на них с камнями, бутылками и другими предметами.

Пострадавшие сообщали о травмах и потере личных вещей, а у некоторых автомобилей были повреждены лобовые стекла. Channels Television также сообщил о камнях возле кольцевой развязки в Малумфаши, недалеко от дороги в район Бакори.

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Premium Times Nigeria отметил, что не смог независимо установить число пострадавших, масштаб ущерба и исполнителей нападений. В заявлении Саулавы не комментировались сообщения об инцидентах в Малумфаши и не уточнялось, распространялась ли оценка мирного характера мероприятия на сторонников, ехавших в Фунтуа.

Призыв к мирной кампании

Губернатор штата Дикко Радда призвал жителей поддержать президента Болу Тинубу и кандидатов APC на всеобщих выборах 2027 года. Среди приоритетов своей администрации он назвал безопасность, инфраструктуру, образование, здравоохранение и экономические возможности.

Радда также призвал кандидатов и сторонников APC проводить кампанию мирно и уважать выбор избирателей. На мероприятии присутствовали заместитель губернатора Фарук Джобе, бывшие губернаторы Амину Масари и Ибрагим Шема, законодатели и другие представители партии. Саулава вручил партийные флаги и баннеры кандидатам на три места в Сенате, 15 мест в Палате представителей и 34 места в Ассамблее штата.

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