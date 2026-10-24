В Кадуне, Нигерия, совет президентской кампании правящего Всепрогрессивного конгресса (APC) обвинил кандидата в президенты от Африканского демократического конгресса (ADC), бывшего вице-президента Атику Абубакара, в подготовке кампании по дискредитации старта предвыборной кампании президента Болы Тинубу перед выборами 2027 года.

Как сообщает Premium Times Nigeria, заявление подписал представитель совета президентской кампании APC Деле Алаке. В партии утверждают, что Абубакар и ADC якобы использовали фальшивые документы, контент, созданный с помощью искусственного интеллекта, смонтированные изображения и дипфейк-видео, чтобы навредить репутации Тинубу, губернатора штата Кадуна Убы Сани и других деятелей APC.

Заявление о фальшивом письме

По версии APC, распространение таких материалов началось с фотографии автомобиля сил безопасности возле партийного рекламного щита в Кадуне. В совете заявили, что фото было представлено как доказательство того, что силовиков привлекли для охраны агитационных билбордов.

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APC также назвала сфабрикованным письмо, якобы направленное Убри Сани генеральному директору совета президентской кампании APC Абдулазизу Яри. В документе утверждалось, что правительство штата выделило 2,3 трлн найр на проведение митинга. В партии заявили, что совокупные бюджеты штата Кадуна за 2024, 2025 и 2026 годы были меньше этой суммы.

Старт кампании в Кадуне

APC также заявила, что ее оппоненты могут распространять во время митинга старые, смонтированные или дипфейк-видео, чтобы создать впечатление неприятия кампании партии жителями штата. Совет призвал граждан сохранять бдительность и не поддаваться тому, что он назвал попытками манипулировать общественным мнением.

В Кадуне APC начинает президентскую кампанию перед выборами 2027 года. Ожидается, что Тинубу посетит мероприятие на стадионе Kaduna Township Stadium. Партия планирует провести последующие митинги, в частности в штатах Риверс 7 ноября, Плато 14 ноября, Ойо 21 ноября, Борно 25 ноября, Энугу 28 ноября и Баучи 29 ноября.

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