Апелляционная коллегия в Нью-Йорке, США, во время слушаний рассмотрела, могут ли президентский иммунитет или федеральное законодательство помешать сохранению в силе обвинительного приговора президенту США Дональду Трампу по делу о фальсификации деловой документации. Как сообщает The Hill, защита Трампа оспаривает использование на процессе доказательств, связанных с его работой в Белом доме.

Аргументы об иммунитете

Адвокаты Трампа заявили, что присяжные не должны были рассматривать его публикации в социальных сетях, записи телефонных разговоров за время пребывания в должности, правительственную декларацию об этике за 2018 год и показания бывшей пресс-секретаря его кампании Хоуп Хикс о работе в Белом доме. Защита считает, что эти материалы касаются официальных действий президента и могут быть защищены иммунитетом.

Судьи поднимали вопрос о том, где провести границу между доказательствами, потенциально охватываемыми президентским иммунитетом, и ошибками, не повлиявшими на исход процесса. Стивен Ву, руководитель апелляционного направления в офисе окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга, настаивал, что судебное разбирательство было надлежащим. По его словам, даже если судьи не согласятся с оценкой отдельных доказательств, этого недостаточно для отмены вердикта.

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Дело о деловой документации

Трамп обжалует обвинительный приговор по 34 пунктам о фальсификации деловой документации. Дело касается выплаты 130 тысяч долларов актрисе фильмов для взрослых Сторми Дэниелс в последние дни кампании перед выборами 2016 года. По версии обвинения, платеж должен был скрыть информацию о предполагаемом романе, который Трамп отрицает.

Трампу не назначили наказание в виде лишения свободы, однако этот приговор сделал его первым президентом США, осужденным по уголовному делу. Помимо вопроса иммунитета, его адвокаты утверждают, что дело якобы вытесняется федеральным законом о финансировании избирательных кампаний. Они также пытаются перевести апелляцию в федеральный суд; предыдущие попытки были отклонены, а последнее решение по этому вопросу должен рассмотреть федеральный апелляционный суд.

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