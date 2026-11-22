Апелляционный суд пятого округа США, базирующийся в Новом Орлеане, признал голосование по доверенности в Палате представителей Конгресса неконституционным. Решение касается закона о государственном финансировании на 1,7 трлн долларов, принятого в 2022 году, когда законодатели могли голосовать через представителей по правилу, введенному во время пандемии COVID-19. Об этом сообщает The Hill.

Решение суда

Суд вынес решение девятью голосами против восьми. Большинство пришло к выводу, что голосование по доверенности противоречит положению Конституции США о кворуме, поскольку члены Конгресса должны присутствовать для его установления.

Автор решения, судья апелляционного суда Кори Уилсон, отметил, что палаты Конгресса обладают значительной свободой при установлении процедурных правил, однако не могут обходить конституционные ограничения собственными решениями. Он также указал, что введение механизма во время пандемии не меняет правовую оценку такого порядка.

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Голосование и иск

Палата представителей применила правило о голосовании по доверенности при принятии Consolidated Appropriations Act 2023: закон поддержали 225 голосами против 201. Как указано в решении, 226 членов Палаты зарегистрировали присутствие и голосовали по доверенности, поэтому физически в зале находилось менее половины состава палаты.

Иск в 2023 году подал генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон, который стремился заблокировать применение в штате Закона о справедливости в отношении беременных работниц. Уилсон уточнил, что решение не выходит за рамки подтверждения судебной защиты, предоставленной окружным судом по этому делу.

Судья Джеймс Грейвз-младший в отдельном мнении не согласился с большинством. Он заявил, что оно неверно истолковало Конституцию, и обратил внимание, что в голосовании по бюджетному закону приняли участие 99% законодателей, а никто из членов Палаты не возражал против отсутствия кворума.

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