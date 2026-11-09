Apple начала продавать пакеты дополнительного использования ИИ-функций в Creator Studio за 50 долларов. Первым приложением, в котором стала доступна такая опция, является Logic Pro: после исчерпания месячного лимита пользователи могут приобрести дополнительное использование инструментов искусственного интеллекта.

Дополнительное использование в Logic Pro

Как сообщает Engadget, Apple обновила Logic Pro в прошлом месяце, добавив ассистента на основе собственных моделей компании и моделей сторонних разработчиков. Согласно описанию Apple, чат-бот может помогать создателям и продюсерам ориентироваться в производственных процессах, начинать работу над новой песней, настраивать вокальную дорожку по одному запросу или улучшать текущий проект.

Просмотреть использование ИИ-функций можно в меню Logic Pro, открыв раздел Intelligence Features и пункт Show Usage. В окне статистики есть кнопка Buy More Usage, через которую предлагается приобрести пакет дополнительного использования.

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Условия для подписчиков

Покупать такие пакеты могут владельцы активной подписки Apple Creator Studio в США, Великобритании, Канаде, Бразилии, Франции, Германии, Индии и Мексике. Пакет привязывается к Apple Account, с которого он был приобретен, и не поддерживает Family Sharing.

Неиспользованный дополнительный лимит переносится с месяца на месяц, но истекает через 12 месяцев после покупки. Apple отмечает, что дополнительное использование списывается только после достижения месячного лимита для соответствующих функций. Приложения Creator Studio доступны как по подписке, так и для разовой покупки.

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