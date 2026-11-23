Apple TV продлил комедийный сериал «Тед Лассо» на пятый сезон. Джейсон Судейкис вновь исполнит главную роль и будет работать исполнительным продюсером, сообщает Variety.

Успех четвертого сезона

Решение о продлении приняли после успешного возвращения шоу с четвертым сезоном, который вышел в августе после трехлетнего перерыва. По данным Nielsen, за 4–5 августа премьерный эпизод четвертого сезона собрал 296,6 млн минут просмотра.

По информации Variety, это был крупнейший старт в истории Apple TV — среди всех сезонов «Теда Лассо» и других сериалов платформы. После завершения первоначальной сюжетной арки в конце третьего сезона сериал вернулся с новой историей: Тед Лассо вновь присоединился к AFC Richmond, чтобы тренировать женскую футбольную команду второго дивизиона.

Вместе с Судейкисом в четвертом сезоне вернулись Ханна Уоддингем, Джуно Темпл, Бретт Голдстин, Брендан Хант и Джереми Свифт. В актерский состав также вошли Таня Рейнольдс, Джуд Мак, Фэй Марсей, Рекс Хейз, Эйслинг Шарки, Эбби Херн и Грант Фили.

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Линии для продолжения

В финале четвертого сезона Тед передал должность менеджера женской команды AFC Richmond Алисии Чилтон, которую сыграла Таня Рейнольдс. Сам он стал помощником менеджера вместе с тренером Бирдом в исполнении Брендана Ханта.

Параллельно Рой Кент, персонаж Бретта Голдстина, согласился возглавить футбольный клуб «Челси». Рой и Кили, которую играет Джуно Темпл, также должны были стать родителями. Владелица AFC Richmond Ребекка сделала предложение своему парню Маттейсу.

«Тед Лассо» получил премию «Эмми» как лучший комедийный сериал за первые два сезона. Судейкис ранее заявил в подкасте Talk Easy With Sam Fragoso, что хотел бы продолжить сериал пятым и шестым сезонами, сформировав еще одну трехсезонную сюжетную арку.

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